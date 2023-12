Risikolebensversicherung für Paare: Diese Möglichkeiten haben Sie

Risikolebensversicherung für Paare mit Einzelverträgen

Eines der gängigsten Modelle ist die Einzelpolice. Hierbei schließt jeder Partner eine separate Risikolebensversicherung ab. Dies ermöglicht individuelle Anpassungen in Bezug auf Versicherungssumme, Laufzeit und andere Konditionen. Beispielsweise kann ein Partner, der der Hauptverdiener ist, eine höhere Versicherungssumme wählen, während der andere Partner eine geringere Summe bevorzugen könnte. Dies bietet maximale Flexibilität und kann in Situationen ideal sein, in denen die finanziellen Beiträge oder Risiken zwischen den Partnern stark variieren.

Diese Variante bietet eine ganze Reihe an Vorzügen. So fließt ein Mehrbetrag, falls einer der Partner ein erhöhtes Risikoprofil hat, nicht in die Gesamtprämie ein. Weiterhin können Änderungen am Vertrag, beispielsweise bei der Auswahl der Bezugsberechtigten, im Falle einer Trennung oder Scheidung einfach vollzogen werden. Wenn ein Partner verstirbt, bleibt die Police des anderen Partners bestehen. Versterben beide Partner, werden auch beide Versicherungssummen ausgezahlt.

Die Flexibilität dieses Modells hat einen erhöhten Preis. Denn in der Regel sind zwei Einzelverträge teurer als eine gemeinsame Partner-Risikolebensversicherung. Außerdem kann bei unverheirateten Paaren Erbschaftssteuer anfallen, wenn der Freibetrag von 20.000 Euro überschritten wird.