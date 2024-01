Elementarversicherung: Ein unverzichtbarer Schutz für Ihr Zuhause?

Beispielhafte Schadenszenarien und wie beide Versicherungen greifen

Stellen Sie sich vor, Ihr Haus wird durch ein heftiges Unwetter mit Starkregen und Hochwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das Erdgeschoss steht unter Wasser, Möbel und Hausrat sind beschädigt, und das Mauerwerk hat Feuchtigkeit gezogen. In diesem Fall würde die klassische Wohngebäudeversicherung für Schäden am Gebäude aufkommen, die durch das Unwetter direkt verursacht wurden. Aber wie verhält sich das bei Hochwasser? Hier würde die Elementarversicherung greifen, die auch Hochwasserregionen abdeckt, und die Kosten für die Beseitigung der Wasserschäden und die damit verbundene Sanierung übernehmen.

Ein weiteres Beispiel wäre ein Erdrutsch, der einen Teil Ihres Grundstücks mit sich reißt und das Fundament Ihres Hauses beschädigt. Während die Wohngebäudeversicherung hier möglicherweise nicht einspringt, bietet die Elementarschadenversicherung, in der das Risiko eines Erdrutsches als wichtiger Wertfaktor berücksichtigt wird, den nötigen Schutz und übernimmt die anfallenden Kosten.

