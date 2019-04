Betriebliche Altersvorsorge – so lohnt sich die Betriebsrente

Die Direkt­versicherung

Eine Direkt­versicherung ist gewisser­maßen eine Lebens­versicherung, die Ihr Arbeit­geber für Sie ab­schließt. Viele klei­nere bis mittlere Unter­nehmen wählen die Direkt­versicherung als betriebliche Alters­vorsorge, da sie einen geringen Ver­waltungs­aufwand verspricht.

Bei der Direkt­ver­sicherung gibt es unter­schied­liche Möglich­keiten: Ihr Arbeit­geber zahlt in vollem Um­fang in diese Form der Alters­vorsorge ein, Sie zahlen gemein­sam mit Ihrem Arbeit­geber in die Direkt­versicherung ein oder Sie zahlen alleine (in Form der Ent­gelt­umwandlung) ein. Was die Entgelt­umwandlung ist, haben wir Ihnen weiter oben in diesem Ratgeber veranschaulicht.

Die Direkt­versicherung wird als Einzel- oder Gruppentarif ab­ge­schlossen. Grund­sätzlich werden Direkt­ver­sicherungen mit einem bestimmten Garantie­zins an­ge­boten. Dabei wird aber nicht die gesamte Ein­zahlung verzinst, sondern lediglich die Ein­zahlung abzüglich aller anfallenden Kosten. Während Niedrigzinsphasen werden viele solcher Direkt­versicherungen mit deutlich ab­geschwächten Garan­tien angeboten – oft wird Ihnen in solch einer Ver­sicherung am Ende der Laufzeit nur noch der ein­gezahl­te Beitrag garantiert.

Direktversicherungen unter­liegen der staatlichen Kon­trolle durch die Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­auf­sicht (BaFin) und der Anlageregulierung nach dem Ver­sicherungs­auf­sichts­gesetz. Hier steht die Sicher­heit einer kon­ti­nuier­lichen Ren­di­te im Vor­der­grund, es dürfen bei einer Di­rekt­ver­sicherung deshalb nur bis zu 35 Prozent des Anlage­kapitals in Aktien investiert werden. Ledig­lich bei fondsgebundenen Direkt­versicherungen werden höhere Aktien­quoten erreicht.

Tipp: Gruppen­tarife sind bei Direkt­ver­sicherungen häufig deutlich ren­tab­ler als Einzel­tarife. Achten Sie bei Einzeltarifen besonders genau auf die Rahmenbedingungen und prüfen Sie das Angebot Ihres Arbeitgebers.

Wichtig: Wenn Ihr Ar­beit­geber keine betrieb­liche Alters­vor­sorge anbietet, haben Sie zumindest das Anrecht auf eine Direkt­versicherung auf der Grund­lage einer Ent­gelt­umwandlung. Seit 2002 hat nämlich jeder Arbeit­nehmer einen gesetz­lichen An­spruch auf betrieb­liche Alters­versorgung durch Ent­gelt­um­wand­lung.