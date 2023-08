Fondsgebundene Lebensversicherung: Die bequeme Vorsorge für Anleger mit langfristiger Perspektive

Was ist eine fondsgebundene Lebensversicherung?

Eine fondsgebundene Lebensversicherung ist eine Form der privaten Altersvorsorge, bei der das angesparte Kapital in Investmentfonds angelegt wird. Im Gegensatz zur klassischen Lebensversicherung wird bei der fondsgebundenen Variante ein Teil der Beiträge in Fonds investiert, die sich in der Regel aus verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Renten oder Immobilien zusammensetzen. Die Fondsauswahl obliegt in der Regel dem Versicherungsnehmer, der somit Einfluss auf die Zusammensetzung seines Portfolios nehmen kann. Falls der Versicherte vor Vertragsablauf stirbt, bietet die fondsgebundene Lebensversicherung auch eine lebenslange Altersrente und Zahlungen an Angehörige.