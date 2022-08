Grundrente berechnen – das bringt die Mindestrente

So können Sie die Grundrente berechnen

Um den Grundrentenzuschlag auszurechnen, schauen wir uns zunächst einmal an, wie die Rente regulär berechnet wird (die folgenden Rechenbeispiele orientieren sich an den Beitragssätzen von Stand Juli 2022):



Zunächst einmal müssen wir die durchschnittlichen Rentenpunkte mit der Zahl der Beitragsjahre multiplizieren. Gehen wir beispielsweise von durchschnittlich 0,5 Rentenpunkten pro Jahr und 35 Beitragsjahren aus, ergeben sich als Faktor insgesamt 17,5 Rentenpunkte (0,5 Rentenpunkte x 35 Jahre). Diese 17,5 Rentenpunkte werden wiederum mit einem spezifischen Rentenwert multipliziert, der ständig angepasst wird und für die alten und neuen Bundesländer unterschiedlich ist. Nach Stand Juli 2022 beträgt der Rentenwert in den alten Bundesländern 36,02 Euro und in den neuen Bundesländern 35,52 Euro. Gehen wir von einem Rentner aus den alten Bundesländern aus, kommen wir also auf eine Brutto-Rente von 630,35 Euro (36,02 Rentenwert x 17,5 Rentenpunkte). Davon werden noch circa 11 Prozent Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen – das sind 69,34 Euro –, sodass 561,01 Euro übrig bleiben.



Nun wird es bei der Berechnung des Grundrentenzuschlags etwas komplizierter. Auch hier brauchen wir wieder die Beitragsjahre und den Rentenwert. Anstelle der tatsächlich verdienten durchschnittlichen Rentenpunkte kommt jetzt die Differenz zwischen diesen Rentenpunkten und 0,8 hinzu. Der Wert von 0,8 ist einfach eine gesetzliche Deckelung, die die Summe aus tatsächlichen Rentenpunkten und Zuschlag nicht überschreiten darf. Wenn wir also von den durchschnittlich 0,5 Rentenpunkten von eben ausgehen, werden diese vom Deckelungsbetrag 0,8 abgezogen, sodass wir einen Wert von 0,3 erhalten. Zur Berechnung des Zuschlags fehlt noch ein Faktor von 12,5 Prozent beziehungsweise 0,875. Es handelt sich hier ebenfalls um eine rein gesetzliche Vorgabe, das sogenannte „Abstandsgebot“. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Menschen, die weniger in die Rentenversicherung eingezahlt haben, durch den Zuschlag nicht genauso viel bekommen wie solche, die mehr eingezahlt haben.