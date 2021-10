Wertpapierdepot absichern: So machen Sie Ihr Aktiendepot urlaubsfest

Die Trailing Loss Order

Die Trailing Loss Order funktioniert so ähnlich wie die Stopp Loss Order. Allerdings orientiert sie sich nicht am absoluten Kurs, sondern an der prozentualen Entwicklung des Basiswertes. Mit der Trailing Stopp Order partizipieren Sie auch vor einem möglichen Verkauf an weiteren Kursgewinnen während ihres Urlaubs.

Bleiben wir bei dem Kurs ihrer Aktie, die mit Urlaubsbeginn bei 35 Euro notiert. Den Trailing Stopp geben Sie mit fünf Prozent vor. Das heißt, der Einstiegsverkaufpreis liegt bei 35 – (35 x 5%) = 33,25 Euro.

Der Begriff Einstiegsverkaufspreis ist vielleicht erklärungsbedürftig. Der Einstiegsverkaufspreis stellt den Preis da, der als erste Barriere unterschritten werden müsste, um den Verkauf auszulösen. Fällt der Preis des Basiswertes am Tag nach Orderaufgabe auf 33,25 Euro oder tiefer, käme es zum Verkauf.

Steigt der Kurs der Aktie auf 36 Euro, erhöht sich der Verkaufskurs auf 34,20 Euro. Erst wenn die negative Kursentwicklung eine größere Spanne als fünf Prozent einnimmt und unter 34,20 Euro fällt, erfolgt der Verkauf. Angenommen, die Aktie steigt auf 40 Euro, läge der Verkaufspunkt der Trailing Loss Order bei einem Kurs von unter 38 Euro, beispielsweise 37,50 Euro. Mit dieser Variante hätten Sie während Ihres Urlaubs noch 2,50 Euro mit dem Papier verdient, bevor es verkauft wurde.

Allerdings müssen Sie dabei beachten, dass der Verkauf zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum dann gültigen Preis erfolgt. Stürzt dieser vom Zeitpunkt bei Erreichen des Stopps bei 37,50 Euro bis zum Verkauf auf 27 Euro, realisieren Sie einen herben Verlust.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie Trailing Loss Orders, um mögliche Kursgewinne trotz eines späteren Kursrückgangs „mitzunehmen“.