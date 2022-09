Aktien-Tipps – wie Sie erfolgreich in Aktien investieren können

Tipp 2: Legen Sie nie alle Eier in einen Korb

An der Börse heißt es: Setzen Sie nicht alles auf eine Karte! Oder um es anders zu formulieren, investieren Sie nie Ihr gesamtes Kapital in eine einzige Aktie. Beim Aktienhandel gilt es, das Risiko zu streuen und das eigene Portfolio möglichst breit aufzustellen. Investieren Sie also so diversifiziert wie möglich in unterschiedliche Länder, Branchen und gegebenenfalls auch Anlageklassen. Für Börsenanfänger kann sich hier ein MSCI World-ETF oder auch ein MDAX-ETF eignen. Mit einem Aktienfonds können Sie Ihr Geld auf hunderte verschiedene Werte verteilen und so das Risiko minimieren, falls ein Unternehmen mal in eine wirtschaftliche Schieflage gerät.