Börsenspiel Vergleich: Die besten Börsenspiele – so nehmen Sie teil und so testen Sie Ihr Können

Planspiel Börse und Planspiel Börse Plus – Wettbewerb der Sparkassen

Das Planspiel Börse ist eines der bekanntesten Börsenspiele in Deutschland und wird mittlerweile in insgesamt fünf europäischen Ländern angeboten. Das Börsenspiel der Spar­kassen gibt es seit 1983, in der Regel startet es jedes Jahr im September.

Anders als viele Börsen­spiele der Konkurrenz richtet sich das klassische Sparkasse-Börsenspiel ausschließlich an Schüler und Auszubildende. Der Online-Wettbewerb dauert zehn Wochen und die Teilnehmer nehmen in Gruppen (in der Regel in Schulklassen) an der Börsensimulation teil. Ziel des Online-Wettbewerbs ist es, die jüngere Generation für die Börse zu begeistern.

Neben der erfolgreichen Gesamtstrategie sind für den Erfolg auch die Erträge aus nachhaltigen Anlagen entscheidend – mehr zum Thema nachhaltige Geldanlage erfahren Sie im Ratgeber Nachhaltig investieren.

Aber auch für weitere Interessierte bietet die Sparkasse mit dem Planspiel Börse Plus und weiteren lokalen Wettbewerben die Chance, sich in einem fiktiven Wettbewerb rund um den Wertpapierhandel zu beweisen. Beim Planspiel Börse Plus können Sie auch alleine oder in Vierer-Teams teilnehmen.

Die Gewinne beim Planspiel Börse: Die Gewinne bei diesem Börsenspiel unterschieden sich je nach Teilnehmerland. In Deutschland gewinnen zum einen die drei besten Schülerteams mit dem höchsten Depotgesamtwert und zum anderen die drei besten Teams mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag. Auch die Schulen der teilnehmenden Klassen profitieren: Die sechs Gewinnerschulen erhalten einen Schulpreis, je nach individueller Richtlinie der lokalen Sparkassen werden weitere kleine Preise verteilt.

Die Gewinne beim Planspiel Börse Plus: Die drei erfolgreichsten Studententeams mit dem höchsten Depotwert erhalten einen Geldpreis, ebenso die drei besten Studententeams mit der besten Nachhaltigkeitsbewertung.

