Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen – so finden Sie die besten Bonitätsanleihen

Produkt- und Ausstattungsvarianten

Bonitätsabhängige Schuldverschreibung in Fremdwährung

Anleger, die für einen höheren Zinssatz bereit sind, ein Wechselkursrisiko zu übernehmen, können in eine auf Fremdwährung lautende bonitätsabhängige Schuldverschreibung investieren. Hierzu ist es notwendig, bei Kauf den Gegenwert in Fremdwährung zu beschaffen – dies kann über ein separates Devisenkonto erfolgen, aber auch über das Euro-Wertpapierverrechnungskonto abgewickelt werden. Mit dem Fremdwährungsbetrag wird anschließend der gewünschte Nennwert erworben. Da die Zinszahlung in Fremdwährung erfolgt, wird sie entweder dem Devisenkonto gutgeschrieben oder aber durch die depotführende Bank in Euro umgetauscht und dem Wertpapierverrechnungskonto zugeschlagen. Wie hoch der tatsächliche Zinsertrag für den in Euro verrechnenden Anleger ist, hängt also von der Wechselkursentwicklung ab. Die weitaus größeren Risiken – und damit auch Chancen – liegen allerdings in der Rückzahlung des wesentlich höheren Nennwerts am Laufzeitende: Eine Aufwertung des Euro gegenüber dem Wechselkurs zum Investitionszeitpunkt führt zu Kapitalverlusten, eine Abwertung des Euro dagegen zu Wechselkursgewinnen auf das eingesetzte Kapital. Verluste aus der Wechselkursentwicklung können die erzielten Zins erträge bei Weitem übersteigen. Für Anleger, die den Zeitpunkt des Umtauschs ihrer Währungsbeträge selbst bestimmen möchten, empfiehlt sich die Einrichtung eines entsprechenden Fremdwährungskontos. Diese werden von Onlinebanken in der Regel kostenlos geführt.