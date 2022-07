Fondsarten – welche Arten von Fonds gibt es?

Rohstofffonds

Ein Rohstofffonds kann auf verschiedene Arten in Rohstoffe investieren. So kann er beispielsweise die Entwicklung eines Rohstoffindizes abbilden, in Aktien von Rohstoffunternehmen oder in Rohstoff-Derivate investieren. Mit einem solchen Fonds können Sie beispielsweise vom Ölpreis, Goldpreis oder auch dem Gaspreis profitieren. Die Performance des Fonds hängt sehr stark von der Nachfrage des jeweiligen Rohstoffes und den damit verbundenen Kursentwicklungen ab.

Rohstofffonds bieten sich für alle Anleger an, die ihr Geld vor der Inflation schützen möchten und dabei in reale Werte investieren wollen. Auch für Investoren, die ihr Geld bereits in Aktien angelegt habe, eignen sich Rohstofffonds, da so das eigene Portfolio weiter diversifiziert werden kann.