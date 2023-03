KBV: Wie Anleger das Kurs-Buchwert-Verhältnis berechnen

Unterschiede zwischen KBV und KGV

Sowohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) als auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) dienen der Bewertung von Aktien, unterscheiden sich jedoch in ihrer Methodik und den damit verbundenen Erkenntnissen. Während das KGV das Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn pro Aktie misst, gibt das KBV das Verhältnis des Aktienkurses zum Buchwert pro Aktie an. Das KGV zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, für jeden erwirtschafteten Euro des Unternehmens zu zahlen, während das KBV angibt, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Euro des Buchwerts des Unternehmens zu zahlen. Das KGV betrachtet die Gewinne eines Unternehmens als Indikator für das Wachstum, das KBV verwendet hingegen den Buchwert des Unternehmens als Indikator für dessen finanziellen Wert und Stabilität.

Beide Kennzahlen geben Hinweise darauf, wie Investoren den Wert eines Unternehmens einschätzen und ob sie bereit sind, einen höheren Preis für eine Aktie zu zahlen. Sowohl das KBV als auch das KGV geben damit Hinweise darauf, ob ein Unternehmen von Anlegern als vielversprechend oder weniger vielversprechend betrachtet wird.