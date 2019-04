Mini-Futures handeln – so multiplizieren Sie Ihre Renditen

Wie kann ich Mini-Futures kaufen oder verkaufen?

Wer Mini-Futures kaufen will, benötigt zunächst ein Wert­papier­depot – entweder bei einem Broker oder einer Bank. Da Mini-Futures zu den spekulativen Anlageklassen gehören, müssen Anleger mit den Risiken von Finanz­termin­geschäften vertraut sein. Vor dem Erwerb des ersten Mini-Futures sichert sich die depotführende Bank dahin­gehend ab, dass Anleger mit dem Risiko der stark gehebelten Produkte vertraut sind. In der Regel ist das Erlangen der so genannten Finanz­termin­geschäfts­fähigkeit keine große Hürde. Entweder weisen Anleger nach, in der Vergangenheit bereits mit spekulativen Finanz­produkten gehandelt zu haben. Alternativ stellen die Bank oder der Broker Risikohinweise zur Kenntnisnahme bereit oder verweisen auf entsprechende Online-Seiten, auf denen der Anleger bestätigen muss, sich mit dem Thema entsprechend vertraut gemacht zu haben.

Im Allgemeinen lassen sich Mini-Futures ähnlich einfach handeln, wie andere Derivate oder Optionsscheine. Ein Depot und die Finanz­termin­geschäfts­fähigkeit vorausgesetzt können Anleger bei Emittenten das passende Produkt auswählen. Dazu ist die Wert­papierken­nnummer (WKN) des Mini-Future nötig, um eine zweifelsfreie Identifikation zu gewährleisten. Erworben werden kann das Produkt dann während der Börsenöffnungszeiten an spezialisierten Zertifikatebörsen oder auch außerbörslich direkt beim Emittenten.

Gehandelt wird das Produkt ebenfalls im Kassamarkt oder außerbörslich. Solange die Stop-Loss-Schwelle nicht touchiert wird und das Mini-Future gehandelt wird, sorgen die Emittenten dafür, dass der Handel liquide bleibt und stellen jederzeit marktgerechte Verkaufs- und Rücknahmekurse. Besitzer von Mini-Futures können sich also jederzeit von ihrem Produkt trennen. Wenn der Verkauf über die Börse innerhalb kurzer Zeit aufgrund fehlender Kauf- oder Verkauf-Aufträge nicht abzuschließen ist, wird das Geschäft direkt mit dem Emittenten abgewickelt.

Touchiert ein Mini-Future die Stop-Loss-Schwelle, wird der Handel mit dem Produkt eingestellt. Der Emittent löst beim Erreichen dieser Schwelle die Sicherungsgeschäfte so schnell wie möglich auf. Dies soll in der Regel innerhalb von 60 Minuten geschehen. In wenigen Fällen – besonders bei extremen und schnellen Kurs­veränderungen – ist es möglich, dass die Sicherungs­geschäfte sehr nah am börsengehandelten Basiskurs aufgelöst werden, obwohl zwischen Stop-Loss-Schwelle und Basiskurs noch ein deutlicherer Puffer eingeplant war. In diesem Fall kann es sein, dass der Rest­betrag so gering ausfällt, dass der Anleger nahezu einen Totalverlust erleidet.

Unsere Empfehlung: Mini-Futures sind zwar als langfristige Anlage, der innere Wert des Mini-Futures aber sinkt, je länger der Anleger es hält. Bedingt ist dieser Effekt durch täglich anfallende Finanzierungskosten, mit denen der Emittent seinen “Kredit” für den Anleger verzinst.