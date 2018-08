Multi Asset Fonds kaufen – so investieren Sie günstig und diversifiziert

Die besten ausgewogenen Multi Asset Fonds

Grundsätzlich streuen Anleger mit Multi Asset Fonds das Risiko Ihrer Investition auf unterschiedliche Anlageklassen. Da verschiedene Anbieter die Anlageklassen bei ihren Produkten unterschiedlich gewichten, können Anleger mit der Auswahl des konkreten Produktes zusätzlich ihre individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen.

Für Anleger, die eine defensive Anlagestrategie verfolgen, bieten sich konservative Fonds mit einem geringen Aktienanteil an, denn grundsätzlich gilt: Je höher der Aktienanteil, desto größer Chance und Risiko Ihres Investments. Bei vielen Produkten ist es für Privatanleger leider oft schwer ersichtlich, in welchem Verhältnis sich ihre Geldanlage auf die unterschiedlichen Anlageklassen verteilt.

Besonders vorbildlich bezüglich Transparenz ist der DWS Concept Kaldemorgen EUR LC (ISIN LU0599946893/WKN DWSK00). Der flexible Multi Asset Fonds wird von Deutschlands wohl bekann­testem Manager geführt: Klaus Kaldemorgen. Der Kaldemorgen-Fonds ist ein Total-Return-Fonds, er orientiert sich also nicht an Benchmarks wie Aktien- oder Anleihe­indizes. Er verfolgt hingegen stets das Ziel, einen positiven Ertrag (Return) zu erreichen – ob die Kurse an den Märkten steigen oder fallen. Der Fonds­manager sagt, er möchte „durch ein hohes Maß an Flexi­bilität und ein ausgefeiltes Risiko­management für den Anleger positive Erträge erwirt­schaften, unter Beachtung seiner Risiko­komfortzone“. Das heißt letztlich, dass der Kaldemorgen-Fonds lieber die eine oder andere Chance auslässt, als zu große Risiken einzugehen. Ent­sprechend dieser Anlagestrategie richtet sich der thesaurierende DWS Concept Kaldemorgen eher an sicher­heits­orien­tierte Anleger. Trotz dieses „Sicherheits­konzepts“ ist die Entwicklung nicht zu verachten: In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Kaldemorgen-Fonds eine durch­schnitt­liche Wert­steigerung von annähernd 4,5 Prozent pro Jahr. Die laufenden Kosten (TER) betragen 1,58 Prozent pro Jahr, Anleger müssen einen einmaligen Ausgabe­aufschlag in Höhe von 5,00 Prozent bezahlen.

Tipp: Mit einem günstigen Depot­anbieter können Sie sich diesen Ausgabe­aufschlag sparen, unter anderem erhalten Sie den Kaldemorgen-Fonds beim finanzen.net Brokerage Depot ohne Ausgabeaufschlag.

Ein weiterer vorbildlicher Fonds in Sachen Transparenz ist der ausschüttende Multi Asset Fonds UniStruktur von Union Investment (ISIN LU1529950914/WKN A2DHJN). Hier können Anleger die Gewichtung der Anlagegruppen besonders einfach nachvollziehen. Aktien und konservative Assets wie Geldmarktinstrumente und Anleihen halten sich etwa die Waage, einen kleinen Anteil am Fondsvermögen nehmen Rohstoffe ein. Die Gebühren sind ebenfalls transparent dargestellt. Der Ausgabeaufschlag liegt bei drei Prozent, die laufenden Kosten (TER) betragen 1,70 Prozent. Der Fonds UniStruktur eignet sich insbesondere für Anleger, die bei ihrer Geldanlage viel Wert auf Transparenz legen und ihr Kapital mittel- oder langfristig anlegen wollen.

Der ausschüttende Allianz Global Investors Kapital Plus – A – EUR (ISIN DE0008476250/WKN 847625) hat eine relativ statische Gewichtung von 70 Prozent Anleihen und 30 Prozent Aktien. Dieses konservative Mischungsverhältnis beim Allianz-Fonds zeichnet sich langfristig durch ein ertragss­tarkes, aber relativ schwankungs­armes Profil aus. Der Anleiheteil besteht zum großen Teil aus Anleihen mit guter Bonität. Darüber hinaus achtet der Allianz Global Investors Kapital Plus – A – EUR bei den Aktieninvestments ebenfalls auf Qualität. Das Fonds­management investiert vor allem in Wachstums­werte, also Aktien, die nach Ein­schätzung von Allianz Global Investors ein über­durch­schnitt­liches Wachstums­potenzial aufweisen. Die laufenden Kosten belaufen sich auf 1,15 Prozent pro Jahr, der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 Prozent.

Den ausschüttenden Multi Asset Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy gibt es gleich in drei Ausführungen. Bei diesem Allianz-Fonds können Sie als Anleger Ihr Wunschprodukt bezüglich Chance-Risiko frei wählen: Der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 (ISIN LU1089088071/WKN A117VN) eignet sich besonders für konservative Anleger, der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (ISIN LU1019989323/WKN A1XCBF) für risikobewusste und der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 (ISIN LU1089088402/WKN A117VS) für besonders chancenorientierte Anleger. Die Zahl hinter den jeweiligen Fonds gibt bereits einen Hinweis auf den prozentualen Aktienanteil im Fondsvermögen, kann aber je nach Marktlage auch darüber oder darunter liegen. Der Multi Asset Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 ist der einzige der drei „gleichen“ Fonds, bei dem kein Ausgabeaufschlag fällig wird. Auch mit laufenden Kosten (TER) in Höhe von 0,95 Prozent schneidet er in unserem Test der defensiven Fonds besonders gut ab.

Wenn Sie einen thesaurierenden Fonds vorziehen, dann können Sie den Schroders International Selection Fund Flexible Retirement (ISIN LU0776413196/WKN A1JYBL) – ehemals Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative – wählen. Ausgesprochenes Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des drei Monats-Euribor von +2 Prozent pro Jahr (abzüglich der Gebühren) während eines Marktzyklus. Dieser beträgt üblicherweise drei bis fünf Jahre. Während des Anlagezeitraums erfolgt außerdem eine Verlustbegrenzung auf höchstens acht Prozent des Fondswerts. Das verschafft Anlegern ein gutes Verhältnis von Chance und Sicherheit.

Tipp: Diesen Fonds erhalten Sie beim finanzen.net Brokerage Depot ohne Ausgabeaufschlag. Dieser beträgt normalerweise drei Prozent.

Hinweis: Diesen Schroders-Fonds können Sie übrigens auch als ausschüttenden Multi Asset Fonds erhalten: Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A dist (ISIN LU0776413352/WKN A1JYBL).