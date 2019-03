Optionsscheine – der Klassiker unter den Hebelprodukten

Wie funktionieren Call-Optionsscheine? Ein Beispiel

Ein Optionsschein ist mit folgenden Merkmalen ausgestattet:

– Call-Optionsschein

– Basiswert: Aktie XYZ

– Basiswert: 1.000 Euro

– Bezugsverhältnis 1:1

– Bezugsfrist: 3. Mai des aktuellen Jahres

– Optionsprämie: 100 Euro

Der Verkäufer des Options­scheines garantiert dem Optionsscheinkäufer also, dass dieser am 3. Mai des aktuellen Jahres das Recht hat, die Aktie XYZ für einen Preis von 1.000 Euro zu erwerben – und zwar unabhängig davon, für welchen Preis der Anteils­schein am 3. Mai tat­sächlich an der Börse gehandelt wird. Für dieses Recht zahlt der Käufer des Options­scheines dem Emittenten oder Heraus­geber eine Optionsprämie in Höhe von 100 Euro.

Ist die Aktie am 3. Mai tatsächlich teurer als 1.000 Euro, kann der Options­schein­­inhaber seine Option einlösen und die Aktie für den Preis von 1.000 Euro erwerben. Im Vergleich zum Kauf des Anteils­scheins zum aktuellen Handels­wert an der Börse hat der Options­schein­inhaber also ein gutes Geschäft gemacht, denn er kann die Aktie zum aktuellen Börsen­preis wiederverkaufen und den Gewinn einstreichen. In der Praxis erfolgt hier allerdings häufig ein Barausgleich, so dass der tat­sächliche Kauf nicht zwangsläufig vollzogen werden muss. Die 100 Euro Options­prämie erhält der Käufer allerdings nicht zurück – diese Prämie muss er also zunächst verdienen. Die Aktie XYZ muss zum Ende der Laufzeit also höher als 1.100 Euro (1.000 Euro Basiswert + 100 Euro Optionsprämie) gehandelt werden, damit sich das Investment für den Options­schein­käufer gelohnt hat. Je höher die Aktie über dem Wert von 1.100 Euro notiert, umso höher fällt der Gewinn für den Options­schein­inhaber aus. Kostet die Aktie allerdings zum Ende der Laufzeit weniger als der vereinbarte Basis­wert, kann der Inhaber des Options­scheines sein Recht auf den Kauf der Aktie ausschlagen. Verloren hat der Käufer in diesem Fall dann die Options­­prämie in Höhe von 100 Euro.

Grund­sätzlich gilt: Je weiter der Call-Options­schein aus dem Geld notiert und je kürzer die Rest­lauf­zeit, desto höher ist das Risiko für den Anleger, aber auch die mögliche Rendite. Um die tat­sächliche Hebel­kraft des Calls ein­zuschätzen, reicht es deshalb nicht aus, sich bei der Produkt­auswahl am „einfachen“ Hebel zu orientieren. Nur wer diesen mit dem Delta multipliziert, erhält den effektiven Hebel und damit eine realistische Vergleichs­basis für verschiedene Options­scheine.