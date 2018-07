Index-Zertifikate auf Short-Indizes

Zur Darstellung der Wertentwicklung einer Short-Position in einem Index sind eigene Short-Indizes entwickelt worden. Ein Beispiel ist der ShortDAX, der von der Deutschen Börse AG berechnet wird. Dieser Short-Index dient auch als Basiswert für Index-Zertifikate. Während die vorgestellten klassischen Reverse-Index-Zertifikate jedoch die Wertentwicklung von einem fixen Referenzpunkt, dem Basispreis, berechnen, kommen Short-Indizes ohne festen Bezugspunkt aus. Stattdessen werden sie mit jedem neuen Handelstag auf Basis des Vortagsschlusskurses auf den festen Hebel von -1 zurückgesetzt. Damit entspricht ein Index-Zertifikat auf einen Short-Index einem Short-Faktor-Zertifikat mit dem Faktor 1; detaillierte Informationen zum täglichen Anpassungsprozess und dessen Auswirkungen für Anleger sind im entsprechenden Ratgeber Hebelzertifikate zu finden.

Im Vergleich eines klassischen Reverse-Index-Zertifikats auf den ABC-Index mit einem Index-Zertifikat auf den Short-ABC-Index wird vom Startwert 10 000 Punkte aus ein Indexverlust von fünf Prozent, also 500 Punkten angenommen. Das Reverse-Index-Zertifikat legt 500 Punkte zu und notiert etwa um 105 Euro. Gleiches gilt für das Index-Zertifikat auf den Short-ABC-Index, das ebenfalls auf 105 Euro steigt. Am zweiten Handelstag erfolgt die Anpassung des Schlussstands auf 100 Prozent.

Steigt der zugrunde liegende Index nun von 9500 Punkten um 5 Prozent auf 9975 Punkte an, dann verliert das Reverse-Index-Zertifikat 4,75 Euro auf 100,25 Euro. Beim Index-Zertifikat auf den Short-Index gehen dagegen 5 Prozent verloren, bezogen auf die angepasste Berechnungsgrundlage von 105 Euro, was in einem neuen Preis von 99,75 Euro resultiert. Obwohl der Basiswert auch nach dem neuerlichen Anstieg noch unter seinem Startwert von 10 000 Punkten notiert, liegt nur das klassische Reverse-Index-Zertifikat leicht im Plus. Hätte der Basiswert am zweiten Handelstag dagegen abermals nachgegeben, dann hätte die kumulative Wirkung beim Index-Zertifikat auf den Short-Index einen positiveren Effekt für den Anleger gehabt als beim klassischen Reverse-Index-Zertifikat.

Grundsätzlich gilt: Index-Zertifikate auf Short-Indizes entfalten ihre Stärke – den kumulativen Effekt – insbesondere in trendstarken Märkten mit kontinuierlich abwärtsgerichteter Marktbewegung, da hier jeweils die Gewinne des Vortags neuerlich in die Position investiert werden. Bei volatilen Seitwärtsmärkten (ein Tag abwärts, ein Tag aufwärts, ein Tag abwärts etc.) richtet sich der Effekt gegen die Anleger: Nun wird immer auf höherem Niveau reinvestiert und auf niedrigerem deinvestiert, um den Faktor 1 konstant zu halten. Das führt auf Dauer zur fallenden Preisen des Zertifikats. Auch wenn ein Totalverlust theoretisch ausgeschlossen ist, sind doch Verluste möglich, deren Höhe einem Totalverlust sehr nahe kommt. Vor der Investition in ein Index-Zertifikat auf einen Short-Index oder ein Short-Faktor-Zertifikat auf einen Index sollten Anleger sich mit der Funktionsweise und den Chancen und Risiken der kumulativen Effekte der täglichen Anpassungen der Berechnungsbasis vertraut machen.