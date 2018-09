Was macht den Small-Cap-Index SDAX so besonders?

Der Kleinstwerteindex SDAX ist – gemessen an der Marktkapitalisierung der einzelnen in diesem Index gelisteten Unternehmen – der kleinste Aktienindex der DAX-Familie. Er spiegelt die Entwicklung von 50 kleinen deutschen Unternehmen wider, die hinsichtlich Marktkapitalisierung und Handelsvolumen direkt auf die MDAX-Konzerne folgen. Die im SDAX geführten Konzerne werden auch als Small Caps oder die „Dritte Reihe“ bezeichnet. Der SDAX ist ein sogenannter Nebenwerteindex (mehr über Small Caps und chancenreiche Nebenwerte lesen Sie übrigens auch in unserem Ratgeber Die besten Aktien aus SDAX & Co.).

Der SDAX ist, ebenso wie der Technologiewerteindex TecDAX, der Index der mittelgroßen Werte MDAX und der Leitindex DAX, Teil der DAX-Indexfamilie. Die Aktienindizes der DAX-Familie werden allesamt im Premiumsegment der Deutschen Börse geführt, im sogenannten Prime Standard. Dieser Standard ist wie ein Gütesiegel zu verstehen, der Prime Standard ist das Segment innerhalb der Deutschen Börse mit den höchsten Anforderungen. Unternehmen, die im Prime Standard geführt werden, müssen ein hohes Maß an Transparenz erfüllen und beispielsweise regelmäßig über ihre Bilanzen Auskunft geben.

Der SDAX, der in der Berichterstattung im Fokus steht, ist ein sogenannter Per­formance­index. Alle Dividenden und sonstigen Aus­schüt­tungen werden also bei der Kurs­berech­nung be­rück­sich­tigt (das ist in der DAX-Familie üblich). Es gibt auch den SDAX als Kurs­index, dieser findet in der Öffentlichkeit weniger Beachtung. In unserem aus­führ­lichen SDAX-ETF-Vergleich haben wir sowohl einen Indexfonds auf den SDAX-Per­for­mance­index als auch einen ETF auf den SDAX-Kurs­index miteinander verglichen.