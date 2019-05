Sparen für Kinder: Die besten Tipps und Tricks zum Vermögensaufbau für Kinder

Wertpapieranlagen: Renditestark Geld anlegen für Kinder

In Zeiten rekordniedriger Zinsen kommen Sparer – und damit auch Eltern und Großeltern – an der Börse nicht vorbei. Mit einem kostenlosen „Junior Depot“ lockt Comdirect, ING-Diba verspricht gute Rendite-Chancen mit dem „Direkt-Depot Junior“ und Maxblue, der Direktbroker der Deutschen Bank, wirbt mit einem Kinderdepot. Alle Wertpapierdepots für Minderjährige sind bei Direktbanken kostenlos, es fallen also keine Kontoführungsgebühren an. Es gibt lediglich einige Anbieter, die einen aktiven Sparplan vom Anleger verlangen, damit die Kontoführung kostenlos bleibt, zum Beispiel Comdirect und S Broker, der Broker der Sparkassen.

Für alle Eltern oder Großeltern, die über viele Jahre ein kleines Vermögen für die kleinsten Familienmitglieder aufbauen wollen und dabei etwas Risiko nicht scheuen, sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs) ideal. ETFs bilden einen Aktienindex im Optimalfall 1:1 ab: Steigt der deutsche Leitindex DAX ein Prozent, dann steigt auch der DAX-ETF ein Prozent.

ETF-Sparpläne, die globale Aktienindizes wie den MSCI World oder den MSCI All Country World abbilden, brachten in der Vergangenheit jährlich Renditen zwischen sechs und acht Prozent. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Entwicklung so fortsetzt, bei einer langen Anlagedauer von zehn und mehr Jahren ist eine vergleichbare Rendite aber sehr wahrscheinlich – ein ETF-Sparplan auf den MSCI World bildet eine gute Grundlage für ein „Junior Depot“. Mehr dazu verraten wir Ihnen in den Ratgebern MSCI World-ETF und DAX-ETF.

Tipp: Einige Direktbanken bieten eine Auswahl von ETF-Sparplänen kostenlos an, zum Beispiel www.finanzen-broker.net: Dort bekommen Sie nicht nur ein Wertpapierdepot kostenlos, für über 160 ETF-Sparpläne zahlen Sie keinen Cent.

Übrigens: Stiftung Warentest empfiehlt ETF-Sparpläne zur Geldanlage für Kinder – und stellt in „Finanztest“ (12/2017) eine Beispielrechnung auf. Dort heißt es: „Beginnt man einen ETF-Sparplan bereits mit der Geburt, kommen nach 18 Jahren bei einer Sparrate von 50 Euro pro Monat und einer unterstellten Rendite von sieben Prozent im Jahr stattliche 21.165 Euro zusammen.“ Wollen Sie mehr über ETF-Sparpläne erfahren? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Ratgeber ETF-Sparplan.

Wichtig: Geld, das in weniger als fünf bis zehn Jahren zwingend zur Verfügung stehen muss, sollte nicht in Aktien investiert werden. Beginnen Eltern und Großeltern zu spät mit dem Sparen, die Zeit zur Volljährigkeit des Nachwuchses beträgt also fünf Jahre oder weniger, dann könnte eine Anlage in Aktien zu riskant sein.