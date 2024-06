Frau Peters aus Berlin saß in ihrem Wohnzimmer, als plötzlich das Licht flackerte und mehrere ihrer elektronik Geräte, darunter ihr nagelneuer 4K-Fernseher, durch Überspannung zerstört wurden. Dieser Fall von Überspannung wurde durch einen Blitzeinschlag in der Nähe ihres Hauses verursacht. Hier unterscheiden sich Wohngebäude- von Hausratversicherungen. Während die Wohngebäudeversicherung das Gebäude selbst schützt, kommt die Hausratversicherung für Schäden am Inventar, wie z.B. elektronische Geräte, auf. Es ist also entscheidend, beide Versicherungen zu besitzen, um in solchen Szenarien vollständig abgesichert zu sein.