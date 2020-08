Xtrackers Erfahrungen: Die ETF-Sparte der DWS Group im Test

Xtrackers-Konkurrenz – Vanguard, iShares & Co.

Zwar ist Xtrackers in Europa der zweitgrößte ETF-Anbieter, doch wenn Sie auf der Suche nach einem ETF sind, werden Ihnen auch andere Unternehmen ins Auge stechen – so zum Beispiel iShares, das in Europa fast die Hälfte des gesamten ETF-Marktes hält. Denn auch die Xtrackers-Konkurrenz bringt immer wieder neue börsengehandelte Indexfonds auf den Markt, die im Hinblick auf Kosten und Performance überzeugen.

Wie stark die Konkurrenz ist, zeigt auch der Preiskampf. Die ETF sind für Anleger immer günstiger erhältlich, in Amerika gibt es von Fidelity Investments sogar die ersten kostenlosen Indexfonds. Und auch in Deutschland muss sich Xtrackers nicht nur gegen iShares behaupten, sondern auch gegen ETFs von Lyxor, UBS, Amundi und Deka. Auch der Vanguard, der ETF-Riese aus den USA, versucht in Deutschland Fuß zu fassen.