Zinsportale: Darum können Angebote für Tagesgeld und Festgeld riskant sein

Was sind Zinsportale?

Bereits seit Jahren herrscht in Deutschland eine Niedrigzinsphase, wodurch selbst lukrative Bankangebote kaum einen positiven Realzins für ihre Kontoinhaber erzielen können. Deswegen wächst das Interesse an Alternativen stetig. Viele Anleger mit Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto beschäftigen sich mit der Möglichkeit, ihr Erspartes bei internationalen Geldinstituten unterzubringen. Denn in den meisten Fällen können Banken im Ausland deutlich bessere Konditionen anbieten als jene im Inland. Zinsportale setzen hier an und locken damit, über das Internet Kunden einen attraktiveren Zinssatz zu ermöglichen.

Der Gedanke hinter dem Prinzip ist relativ simpel: Möchten Sie sich als Anleger von den niedrigen Zinsen deutscher Geldhäuser verabschieden und ein Konto im Ausland eröffnen, ist dies nicht so einfach. Einerseits stellt nicht selten die Landessprache eine Kommunikationsbarriere dar. Andererseits ist auch heutzutage eine persönliche Vorstellung vor Ort meist obligatorisch für die Kontoeröffnung. An dieser Stelle treten Zinsportale wie Weltsparen oder Savedo als Vermittler in Kraft. Auf den Plattformen können Sie ohne großen Aufwand ein Anlagekonto erstellen und die Banken verschiedener Länder sowie deren Angebote vergleichen. Deutsche Zinsportale werden aufgrund ihrer Einfachheit immer beliebter. In den vergangenen Jahren wurden auf Weltsparen, Zinspilot und Co. knapp sieben Milliarden Euro angelegt.