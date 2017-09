Wie funktionieren Bonuszertifikate?

Zum Zeitpunkt der Emission eines klassischen Bonuszertifikates werden ganz konkrete Marken festgelegt, die für den Funktionsmechanismus des Bonuszertifikates wichtig sind und sich während der Laufzeit des Zertifikats nicht mehr verändern. Hierzu zählen der Bonusbetrag und der Schwellenwert. Der zum Emissionszeitpunkt über dem aktuellen Aktienkurs liegende Bonusbetrag kennzeichnet den möglichen Bonus, den ein Anleger erwirtschaften kann, insofern während der Laufzeit des Zertifikats keine Berührung des Schwellenwertes erfolgt. Liegt der Kurs des Basiswertes immer über dem Schwellenwert, so wird der Bonusmechanismus nicht verletzt und der Anleger kassiert am Laufzeitende des Zertifikates mindestens den Bonusbetrag. Daneben partizipiert der Anleger in diesem Fall auch an einer positiven Entwicklung des Basiswertes über den Bonusbetrag hinaus. Sollte der Schwellenwert jedoch einmal verletzt werden, d.h. der Kurs des Basiswertes erreicht oder unterschreitet während der Laufzeit des Zertifikats den Schwellenwert, dann erhält der Anleger am Laufzeitende den Gegenwert des dann aktuell festgestellten Preises des Basiswertes unter Berücksichtigung des zugrundeliegenden Bezugsverhältnisses.

Das nachfolgende Beispiel soll die Funktionsweise von Bonuszertifikaten näher für verschiedene Szenarien mithilfe einiger Zahlen erläutern. Angenommen ein klassisches Bonuszertifikat wird auf eine Aktie XY, die zum Emissionszeitpunkt bei 100 Euro notiert, zu einem Kurs von 100 Euro herausgegeben. Das Bonuszertifikat ist mit einem Bonusbetrag von 120 Euro sowie einem Schwellenwert von 80 Euro ausgestattet. Sollte der Kurs der XY-Aktie am Ende der Laufzeit zum Feststellungstag beispielsweise bei 80,01 Euro notieren und niemals während der Laufzeit den Schwellenwert von 80 Euro erreicht haben, so bekommt der Anleger den Bonusbetrag in Höhe von 120 Euro ausbezahlt. Der Zertifikateanleger wäre mit seiner Anlage somit deutlich besser gefahren als bei einer Direktinvestition in die XY-Aktie. Anstatt knapp 20 Prozent Verlust (von 100 auf 80,01 Euro) verbucht der Zertifikateanleger einen ordentlichen Gewinn von 20 Prozent (von 100 auf 120 Euro). Bei einem über die Laufzeit nur leicht schwankenden Aktienkurs der XY-Aktie, bei der es keine Berührung oder Unterschreitung des Schwellenwertes gibt, würde somit am Ende mindestens der Bonusbetrag ausbezahlt werden. Notiert die XY-Aktie am Feststellungstag über dem Bonusbetrag – beispielsweise bei 160 Euro – und niemals während der Laufzeit ist der Schwellenwert erreicht worden, so macht der Anleger mit dem Zertifikat 60 Prozent Gewinn (von 100 auf 160 Euro), insofern die Bezugsmenge 1 beträgt. Hier partizipiert der Anleger vollständig an der positiven Entwicklung der Aktie, die theoretisch unbegrenzt sein kann. Kommt es während der Laufzeit jedoch dazu, dass der Schwellenwert erreicht oder unterboten wird, so wird der Bonusmechanismus außer Kraft gesetzt und am Laufzeitende erhält der Anleger den Gegenwert des zum Feststellungstag herrschenden Aktienkurses. Dieser kann weit unter oder über dem Einstiegsniveau des Anlegers liegen, z.B. bei 30 Euro oder 200 Euro. Hier sind somit enorme Verluste für den Anleger möglich.

Daneben müssen Anleger für den Zeitraum bis zur Fälligkeit wissen, dass der Kurs des Zertifikates über die Laufzeit von den unterschiedlichsten Einflussfaktoren abhängt. Hierzu gehören insbesondere der Kurs des Basiswertes, der Eintritt oder die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts des Erreichens des Schwellenwertes, die Restlaufzeit des Bonuszertifikats, die Volatilität des Basiswertes, die am Kapitalmarkt zu erzielenden Zinsen sowie die Dividendenerwartungen beim Basiswert. Hierzu sind von jedem Anleger die Produkterläuterungen der Emittenten aufmerksam zu studieren. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall, ob der Schwellenwert bereits erreicht bzw. unterboten wurde oder nicht. Ab der Verletzung des Schwellenwertes partizipiert der Anleger beim Bonuszertifikat jedenfalls genauso wie ein Anleger eines 1:1-Partizipationszertifikates an der Entwicklung des Basiswertes 1:1 mit. Ein Anspruch auf Dividende hat der Zertifikateanleger jedoch nicht.

Quelle: DDV