Altersvorsorge mit vermögenswirksamen Leistungen: Diese Möglichkeiten gibt es

• Viele Arbeitnehmer haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen• Mit dem Extra-Geld lässt es sich einfach für das Alter vorsorgen• Aber wie legen Sie vermögenswirksame Leistungen möglichst sinnvoll an?

Wer schonmal einen Blick auf seinen Rentenbescheid geworfen hat, weiß, dass er um eine private Altersvorsorge nicht herumkommt. Denn die staatliche Rente reicht bereits jetzt kaum noch aus, um ein sorgenfreies Leben zu führen - in 20 Jahren wird sich das tendenziell nicht ändern. Wer einen entspannten Ruhestand möchte, sollte also so früh wie möglich privat vorsorgen und sich nicht auf die staatliche Rente verlassen. Das müssen Sie jedoch nicht alleine tun - auch Ihr Arbeitgeber kann mithilfe von vermögenswirksamen Leistungen zu Ihrer privaten Altersvorsorge beitragen.

Altersvorsorge mit vermögenswirksamen Leistungen: der Banksparplan

Die einfachste Methode, vermögenswirksame Leistungen anzulegen, ist der klassische Banksparplan. Hier schließen Sie einen Vl-fähigen Sparplan bei einer Bank ab und das Extra-Geld vom Chef fließt sechs Jahre lang auf dieses Konto. Bis zu 40 Euro monatlich kann der Arbeitgeber an vermögenswirksamen Leistungen zahlen. Das siebte Jahr ist ein Ruhejahr. Danach können Sie über das Geld frei verfügen oder neu anlegen. Jedoch ist dieser im Vergleich zu anderen Geldanlagen im Hinblick auf die Rendite in einer Niedrigzinsphase sehr unattraktiv, dafür aber auch sehr sicher.

Vermögenswirksame Leistungen in Aktien anlegen: der Fondssparplan

Wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen vermögenswirksame Leistungen bezahlt, können Sie das Geld auch mithilfe eines Fondssparplans in Aktien anlegen. Dafür müssen Sie jedoch ein Vl-fähiges Depot eröffnen oder einen ETF-Sparplan mithilfe eines Robo-Advisors anlegen. Das ist die wohl renditestärkste Methode seine vermögenswirksame Leistungen anzulegen.

Vermögenswirksame Leistungen in Bausparvertrag investieren

Mit einem Bausparvertrag können Sie ebenfalls fürs Alter vorsorgen, denn am Ende der Laufzeit müssen Sie keinen Kredit aufnehmen, sondern können sich das Geld auch einfach auszahlen lassen. Allerdings verhält es sich ähnlich wie mit dem Banksparplan: Die Sicherheit ist hoch, die Rendite geht gleich Null. Ein Bausparvertrag lohnt sich meistens nur, wenn Sie anschließend einen Immobilienkredit aufnehmen, denn dann können Sie sich die Niedrigzinsen sichern.



