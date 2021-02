ETF-Sparplan: renditenstarke Alternative zum Bausparvertrag?

• Bausparverträge werden staatlich gefördert und fest verzinst• ETF- Sparpläne versprechen eine hohe Rendite , wenn Sie Ihr Geld richtig investieren• Sind ETF-Sparpläne eine bessere Vorsorge als die klassischen Bausparverträge?

Dass der Bausparvertrag immer noch eine der beliebtesten Geldanlagen ist, zeigt eine Zählung der Bundesbank. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland knapp 27 Millionen Bausparverträge. Allerdings bedeutet das nicht, dass ein solcher Vertrag immer die beste Lösung ist. Für wen ist ein Bausparvertrag also noch sinnvoll? Und gibt es bessere Alternativen?

Ist Bausparen noch ein zeitgemäßer Vermögensaufbau?

Das Konzept von Bausparverträgen ist denkbar einfach: Alle Bausparer zahlen bei einer Bausparkasse sozusagen in einen großen Topf ihre Beiträge ein. Ist die Hälfte der zuvor festgelegten zu sparenden Summe erreicht, bekommen die Bausparer die andere Hälfte als Kredit ausbezahlt. Währenddessen zahlen neu hinzugekommene Bausparer weiterhin in den Topf ein - so sparen alle zusammen schneller, als jeder für sich alleine. Wer vor 2008 einen Bausparvertrag abgeschlossen hat, kann sich immer noch über gute Zinsen freuen. Heutzutage bringen Bausparverträge allerdings kaum noch Zinsen ein und liegen teilweise sogar unter den besten Angeboten von Tagesgeldkonten.

Bausparvertrag: Für wen dieser sinnvoll ist

Ein weiteres Ärgernis für viele Sparfüchse ist, dass die meisten Bausparverträge an tatsächliche Bauvorhaben geknüpft sind. Für die Auszahlung des Geldes muss man also zunächst einen Antrag bei der Bausparkasse stellen, der von dieser bewilligt werden muss. Um die Bausparverträge lukrativer zu gestalten und Anlegern schmackhaft zu machen, werben die Bausparkassen deshalb inzwischen mit der staatlichen Förderung sowie der niedrigen Verzinsung der Bauspardarlehen. Das Bausparen eignet sich daher hervorragend für Anleger, die tatsächlich bauen möchten, beim Sparen auf Sicherheit setzen und wenig Rendite in Kauf nehmen.

Wie Sie mit vermögenswirksamen Leistungen Bausparen

Sind Sie berechtigt, vermögenswirksame Leistungen in Anspruch zu nehmen, und tun dies aus Unwissenheit nicht? Dann sind Sie zumindest nicht alleine! Denn knapp die Hälfte aller VL-Berechtigten lässt jedes Jahr ihren Anspruch verfallen. Nicht nur der Staat, sondern auch der Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter beim Sparen unterstützen - muss er aber nicht! Insgesamt darf Ihr Chef Ihnen bis zu 40 Euro monatlich oder 480 Euro jährlich in Form von vermögenswirksamen Leistungen bezahlen.

ETF-Sparplan - eine renditestarke Alternative

Doch nicht nur mit dem Bausparvertrag können Sie Ihre vermögenswirksamen Leistungen gezielt anlegen. Auch ein ETF-Sparplan kann für die Investition genutzt werden. Das einzige Manko: Sie brauchen einen ETF-Sparplan, der auch vl-fähig ist. Ist es Ihnen zu aufwendig, sich selbst um Ihren ETF-Sparplan zu kümmern? Dann können Sie das beispielsweise auch einem Robo-Advisor überlassen. Dieser investiert Ihr Geld für Sie nach einem mit Ihnen abgestimmten Investitionsrisiko und Sie können sich entspannt zurücklehnen.

ETF-Sparplan vs. Bausparvertrag - was ist besser?

Fakt ist: Ein Ende der Niedrigzinsphase ist nicht in Sicht. Auch wenn ein Bausparvertrag viel Sicherheit bringt, eignet sich dieser heutzutage kaum noch für einen Vermögensaufbau - höchstens, um sich die niedrigen Zinsen für einen Baukredit zu sichern. Wer Geld für die Altersvorsorge anspart und Rendite haben will, der sollte lieber einen ETF-Sparplan in Betracht ziehen. Ihre vermögenswirksamen Leistungen können Sie für beide Spararten verwenden.

