Geringe Verzinsung bei klassischen Sparmodellen vermeiden

• Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter beim Aufbau von Vermögen durch vermögenswirksame Leistungen unterstützen• Wie können Sie Ihre vermögenswirksamen Leistungen sinnvoll investieren? • ETF- Sparpläne versprechen eine hohe Rendite gegenüber klassischen Geldanlagen, wenn Sie Ihr Geld richtig investieren.

Das Sparbuch von Oma, Tages- oder Festgeldkonten sowie Bausparverträge zählen zu den beliebtesten klassischen Sparmodellen der Deutschen. So zeigt eine Zählung der Bundesbank, dass allein 2019 27 Millionen Bausparverträge abgeschlossen wurden. Na klar, immerhin handelt es sich bei all diesen Sparmodellen um eine sehr sichere Anlageform, was sie für die deutschen Sparer zu einem zentralen Baustein einer jeden Geldanlage macht. Stecken Sie Ihr Geld allerdings in klassische Anlageformen wie Tagesgeld, Sparbuch und Co. erhalten Sie dafür heute kaum noch Zinsen. Für wen sind die klassischen Sparmodelle also noch sinnvoll? Und gibt es überhaupt renditeträchtigere Alternativen?

Sind klassische Sparmodelle noch ein zeitgemäßer Vermögensaufbau?

Obwohl seit einigen Jahren zwar nur eine relativ geringe Inflation herrscht, liegen die Preissteigerungsraten über den durchschnittlichen Sparzinsen. So verliert Ihr angelegtes Geld jeden Monat dennoch an Wert. Ein besonders düsterer Ausblick bietet sich für Anleger, die ihr Geld möglichst sicher anlegen möchten. Denn klassische Anlageformen wie Sparbuch, Tagesgeld und Festgeld bringen kaum noch Zinsen. Und das ist noch lange nicht alles. Mittlerweile verlangen einige Banken bereits einen Negativzins. Für alle Sparer bedeutet das: während sie kaum Zinsen für ihre Geldanlage bekommen, müssen sie stattdessen sogar noch dafür bezahlen, ihr Geld anzulegen. Das Geld auf dem Girokonto oder unter der Matratze zu horten ist allerdings auch keine optimale Lösung. Doch was bieten sich den fleißigen Sparern für Alternativen? Eine breite Streuung über unterschiedliche Produktklassen und Laufzeiten empfiehlt sich immer bei der Geldanlage. Des Weiteren sollten Sie sich bereits im Vorfeld Gedanken machen, welche Ziele Sie mit Ihrer Geldanlage verfolgen. Denn für jedes Anlageziel eignen sich unterschiedliche Anlageformen.

Klassiche Sparmodelle: Für wen diese sinnvoll sind

Ein weiteres Ärgernis für viele Sparfüchse ist, dass die meisten Sparmodelle an bestimmte Konditionen geknüpft sind. So sind beispielsweise viele Bausparverträge an tatsächliche Bauvorhaben gebunden. Für die Auszahlung des Geldes muss man also zunächst einen Antrag bei der Bausparkasse stellen, der von dieser bewilligt werden muss. Bei Festgeldkonten macht es Anlegern eine zeitliche Bindung schwer, sich das Geld frühzeitig ausbezahlen zu lassen - hier sollten Sie also wirklich nur Geld anlegen, was Sie in den kommenden Jahren nicht benötigen. Die klassischen Sparmodelle eignen sich daher hervorragend für alle Anleger, die beim Sparen auf Sicherheit setzen und wenig Rendite in Kauf nehmen - oder vielleicht doch ein Bauvorhaben umsetzen möchten.

Wie Sie mit vermögenswirksamen Leistungen sparen

Sind Sie berechtigt, vermögenswirksame Leistungen in Anspruch zu nehmen, und tun dies aus Unwissenheit nicht? Dann sind Sie zumindest nicht alleine! Denn knapp die Hälfte aller VL-Berechtigten lässt jedes Jahr ihren Anspruch verfallen. Nicht nur der Staat, sondern auch der Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter beim Sparen unterstützen - muss er aber nicht! Insgesamt darf Ihr Chef Ihnen bis zu 40 Euro monatlich oder 480 Euro jährlich in Form von vermögenswirksamen Leistungen bezahlen.

ETF-Sparplan - eine renditestarke Alternative

Doch nicht nur mit den klassischen Anlageformen können Sie Ihre vermögenswirksamen Leistungen gezielt anlegen. Auch ein ETF-Sparplan kann für die Investition genutzt werden und bringt nachweislich mit durchschnittlich 7 Prozent mehr Rendite. Das einzige Manko: Sie brauchen einen ETF-Sparplan, der auch vl-fähig ist. Ist es Ihnen zu aufwendig, sich selbst um Ihren ETF-Sparplan zu kümmern? Dann können Sie das beispielsweise auch einem Robo-Advisor überlassen. Dieser investiert Ihr Geld für Sie nach einem mit Ihnen abgestimmten Investitionsrisiko und Sie können sich entspannt zurücklehnen.

ETFs, Aktien und Co. vs. klassische Sparmodelle - was ist besser?

Fakt ist: Ein Ende der Niedrigzinsphase ist nicht in Sicht. Auch wenn klassische Anlageformen viel Sicherheit bieten, eignen sich diese heutzutage kaum noch für einen Vermögensaufbau - höchstens, um sich beispielsweise die niedrigen Zinsen für einen Baukredit zu sichern. Wer Geld für die Altersvorsorge anspart und Rendite haben will, der sollte lieber einen ETF-Sparplan in Betracht ziehen. Ihre vermögenswirksamen Leistungen können Sie für all die genannten Spararten verwenden.

Jasmin Mencin