Online-Seminar: Mit diesen Profitipps gelingt Ihre Altersvorsorge!

"Eine private Altersvorsorge ist unabdingbar", sagt Anlage-Experte Christian Lange vom unabhängigen VZ VermögensZentrum. "Damit Sie im Alter auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sollten Sie besser jetzt als später mit dem Vermögensaufbau beginnen."

Doch welche Möglichkeiten gibt es? Welche Rolle spielen ETF-Sparpläne bei der Altersvorsorge? Und worauf müssen Sie dabei achten? Im Online-Seminar am 21. Oktober beantwortet Christian Lange die wichtigsten Fragen rund um das Thema Geldanlage. Der professionelle Vermögensverwalter, der den Titel Certified Financial Planner (CFP) trägt, stellt sinnvolle Wege für Ihre Altersvorsorge vor. Melden Sie sich jetzt kostenlos zu dieser Live-Veranstaltung an, los geht's um 18 Uhr!

» Hier kostenlos anmelden und geldwerte Tipps zur Altersvorsorge erhalten!

"Eine Priorisierung der eigenen Altersvorsorge ist ganz entscheidend für den Erfolg", so der Anlageexperte Christian Lange. Im finanzen.net-Webinar gebe ich Ihnen einen Plan an die Hand: Wann also ist was zu tun, damit Ihr Vermögensaufbau gelingt."

Als unabhängiger Honorarberater und Vermögensverwalter mit Schweizer Wurzeln beschäftigt sich das VZ VermögensZentrum seit 25 Jahren mit dem Thema Geldanlage. Im Rahmen des Webinars erhalten Sie wertvolle Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Altersvorsorge sinnvoll angehen und worauf Sie beim Vermögensaufbau grundsätzlich achten müssen. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie am 21. Oktober ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

» Hier klicken und live beim Geldanlage-Webinar dabei sein!

Ihr Experte im Online-Seminar

Christian Lange berät und betreut seit 20 Jahren fürs VZ VermögensZentrum anspruchsvolle Privatkunden bei verschiedensten Finanzthemen. Als Certified Financial Planner (CFP) hat er sich der ganzheitlichen Beratung auf Honorarbasis und der Vermögensverwaltung verschrieben. Christian Lange verantwortet die Tätigkeiten des VZ in Süddeutschland und ist Mitglied der Geschäftsleitung.





Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

» Hier zum Online-Seminar mit Anlageprofi Christian Lange anmelden!

Bildquellen: Fotolia