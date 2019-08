Was Sie schon immer über ETFs wissen wollten

Inzwischen gibt es rund eine Million ETF-Sparpläne in Deutschland, deutsche Privatinvestoren halten mehr als 20 Milliarden Euro in ETFs. Diese Zahlen zeigen, dass börsengehandelte Indexfonds, wie ETFs auch heißen, nach wie vor boomen.

Doch noch immer gibt es viele Privatanleger, die keine ETFs besitzen. Häufig liegt es daran, dass noch nicht alle Fragen geklärt sind, die ein Investment rechtfertigen: Was ist thesaurierend, was bedeutet physisch replizierend und was ist ein Tracking-Error? Diese und weitere Fragen beantworten Thomas Meyer zu Drewer, Leiter ComStage ETFs, und Patrick Kesselhut, ETF-Spezialist, im Online-Seminar am Mittwoch um 18 Uhr.

Thomas Meyer zu Drewer, bekannt aus vielen TV-Sendungen und Experteninterviews, geht im kostenlosen Webinar am Mittwoch auf die wichtigsten Fragen rund um ETFs (Exchange Traded Funds) ein. Zusammen mit ETF-Spezialist Patrick Kesselhut zeigt er Ihnen als Webinarteilnehmer auf, worauf Sie bei einem ETF-Investment achten müssen und wie Sie Ihr ETF-Portfolio erfolgreich aufstellen.

Ihre Experten im Webinar

Thomas Meyer zu Drewer ist als Geschäfts­führer verantwortlich für ComStage ETFs. Er absolvierte neben dem Abschluss seines Diploms in Volkswirtschafts­lehre in Bonn das Berufs­diplom "Certified European Financial Analyst" (CEFA). Seine Karriere begann als Trainee bei der Commerzbank AG. Später war er Senior Fonds­manager bei der ADIG Investment in Frankfurt. Es folgten Tätigkeiten als Leiter des Fonds­managements und als Vorstands­mitglied bei zwei großen Asset Managern in München. Vor seiner Zeit bei ComStage ETFs war er einige Jahre für einen ausländischen Vermögens­verwalter tätig. Mit Exchange Traded Funds ist er seit der Einführung in Europa im April 2000 beschäftigt.

Patrick Kesselhut arbeitet seit 2008 als Product Manager im Bereich Public Distribution, Equity Markets & Commodities der Commerzbank in Frankfurt. Er ist verantwortlich für die Weiterentwicklung der Webseiten des Bereichs Equity Markets & Commodities und betreut zahlreiche Kooperationen zu Verlagen.

