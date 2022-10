Alternative Investments – Geldanlage abseits der klassischen Finanzprodukte

Was sind alternative Investmentfonds?

Eine Option, in alternative Geldanlagen zu investieren, ist über sogenannte alternative Investmentfonds (Englisch: „alternative investment fund“, Abkürzung: AIF). Diese unterscheiden sich von klassischen Investmentfonds darin, dass sie nicht in Aktien, Anleihen oder externe Investmentzertifikate investieren. Die Vorteile alternativer Investmentfonds bestehen vor allem in der Risikodiversifizierung und dem überdurchschnittlichen Renditepotenzial, bei einer komplexeren Performance- und Risikomessung.

AIFs dienen der gemeinschaftlichen Kapitalanlage in ein oder mehrere Investitionsobjekte. Das geplante Eigenkapitalvolumen wird eingeworben, der Fonds danach geschlossen und das Kapital mit oder ohne zusätzliche Fremdmittel investiert. Am Ende der Fondslaufzeit veräußert der Fondsmanager die Investitionsobjekte und der Erlös wird nach Rückführung des etwaigen Fremdkapitals an die Anleger ausgeschüttet. Die geplanten Laufzeiten liegen in aller Regel zwischen 10 und 20 Jahren, die Gesellschafterversammlung kann einer früheren Beendigung zustimmen. Wenn Sie in einen alternativen Investmentfonds investieren möchten, sollten Sie dementsprechend über einen längeren Zeitraum nicht auf Ihr angelegtes Kapital angewiesen sein.

Vor dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches im Juli 2013 wurden AIF in der Form von geschlossenen Fonds aufgelegt. Der Manager, die sogenannte Kapitalverwaltungsgesellschaft KVG, ist seitdem deutlich strengeren aufsichtsrechtlichen Regelungen unterworfen, als dies in der Vergangenheit der Fall war.