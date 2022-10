Bitcoin Revolution Erfahrungen: Der Krypto Robo unter der Lupe

Ist Bitcoin Revolution Betrug?

Zum Thema Sicherheit bei Bitcoin Revolution lässt sich online nicht viel finden. Der Anbieter selbst hat seine Seiten laut eigener Aussage gut verschlüsselt, die BaFin warnt allerdings vor der Plattform. Bereits 2019 weist sie darauf hin, „dass sie Bitcoin Revolution keine Erlaubnis gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat“. Das Unternehmen unterstehe nicht der Aufsicht der BaFin.

Und weiter heißt es: „Unter der anonym registrierten Domain primebitprofit.co bietet Bitcoin Revolution in englischer Sprache eine App für den algorithmischen Handel mit Kryptowährungspaaren an. Das Unternehmen wirbt damit, es handle sich um ein exklusives Angebot für Trader in Deutschland. (…) Das Unternehmen gibt weder seine Rechtsform noch seinen Sitz an.„

Der Krypto-Robo wirbt außerdem mit Kooperationen mit verschiedenen Prominenten und wird mit der Sendung „Höhle der Löwen“ in Verbindung gebracht. Eine Recherche zeigt, dass es sich dabei um Fake-News handelt. Solche Meldungen können auf ein unseriöses Angebot hindeuten. Unser Test lässt zwar keine Betrugsmasche erkennen, lassen Sie bei Ihren Investments aber unbedingt Vorsicht walten.

Wenn Sie trotz der Bafin-Warnung Interesse an einem Investment via Krypto-Robo haben, dann können Sie auch den Bitcoin Revolution-Kundensupport kontaktieren und dort weitere Informationen einholen. Dieser ist laut Website rund um die Uhr per E-Mail oder über den Live-Chat erreichbar.

Unsere Empfehlung: Lassen Sie die Finger weg von intransparenten Angeboten wie Bitcoin Revolution. Investieren Sie grundsätzlich nur bei seriösen und namhaften Anbietern. Wer Bitcoin, Cardano, Ripple, Ethereum und andere Internetwährungen kaufen und verkaufen möchte, kann dies beispielsweise beim regulierten CFD-Broker Plus5005 tun.