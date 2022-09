Bitcoin Wallet Vergleich – Die besten Krypto-Wallets 2021 im Vergleich

Was ist ein Bitcoin Wallet?

Zunächst einmal ist ein Bitcoin Wallet ein sicherer Speicherort für Ihre Kryptowährung. Denn wie auch echtes Geld, Schmuck oder Gold, benötigen digitale Währungen einen Safe – eine digitale Geldbörse – um vor Diebstahl geschützt zu werden. Aber nicht nur das, denn über seine Verwahrungsfunktion hinaus wird ein Wallet auch zum Handeln benötigt. Sowohl das Senden als auch Empfangen einer Kryptowährung wird hierüber abgewickelt. Wenn Sie mit Ihren Bitcoins also etwas online kaufen und bezahlen möchten, tun Sie dies über Ihr Wallet. Das Gleiche gilt für die Umwandlung der digitalen Währung in echtes, physisches Geld. Hierbei gibt es verschiedene Arten von Wallets, auf welche wir in unserem Bitcoin Wallet Vergleich noch weiter eingehen werden.

Ein wichtiger Unterschied besteht allerdings zu normalen Geldbörsen: In dem Wallet befinden sich nicht die tatsächlichen Bitcoins, sondern die sogenannten Public Keys und Private Keys. Diese sind die kryptischen Schlüssel, welche für den Zugang zu den Coins gebraucht werden. Die Coins existieren weiterhin nur in der Blockchain, mit welcher das Wallet interagiert. Während der Public Key an jeden übermittelt werden kann, der Bitcoin auf das entsprechende Wallet einzahlen möchte, darf der Private Key nicht an Dritte weitergegeben werden. Denn mit ihm können die Coins abgehoben und ausgegeben werden.