BMF-Steuerhammer: Was das neue Gesetz für Anleger bedeutet – und wen es besonders hart trifft

BMF-Steuerhammer: Was er bedeutet

Der Bundestag und der Bundesrat haben kurz vor Weihnachten 2019 das „Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen“ verabschiedet. Am 21. Dezember 2019 wurde es verkündet, am 30. Dezember erschient es dann im Bundesgesetzblatt. Schon am 1. Januar 2020 ist es teilweise in Kraft getreten und ab dem 01. Januar 2021 greift es vollständig. Doch was bedeutet das eigentlich?

Verändert wurde mit dieser neuen Regelung das Einkommenssteuergesetz, genauer gesagt, die Möglichkeit, bei Termingeschäften die Verluste mit den Gewinnen zu verrechnen. Das heißt, dass Verluste aus Termingeschäften nur noch mit Gewinnen aus ebendiesen verrechnet können. Anrechenbarkeit von Verlusten wird außerdem auf 10.000 Euro gedeckelt. Das Bundesfinanzministerium (BMF) sagt allerdings, dass nicht verrechnete Verluste auf das Folgejahr fortgetragen werden können. Sie werden dann, in dem Fall, dass nach der unterjährigen Verlustrechnung ein Gewinn bleibt, in der Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen aus Termingeschäften verrechnet.

Der Begriff „Totalverlust“ wird bei diesem Gesetz auch weiter gefasst als bisher. Für Banken entfällt bei der neuen Regelung die Pflicht, bei Termingeschäften „Verrechnungstöpfe“ zu bilden und daraufhin die anfallende Steuerlast automatisch als Kapitalertragssteuer abzuführen. Die Institute ziehen die mögliche fällige Kapitalertragssteuer nun sofort ab. Sie als Anleger müssen sich, wenn Sie Verluste erlitten haben, mögliche Erstattungen über die Steuererklärung selbst zurückholen.