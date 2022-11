Bonus-Index – so funktioniert der Zertifikate-Index, die besten Tipps

In moderaten Abwärtsphasen werden mit Bonus-Zertifikaten Verluste abgefedert. Bei stark fallenden Kursen mit Annäherung an die Barriere verlieren sie überdurchschnittlich. In Phasen stark steigender Kurse halten Bonus-Zertifikate nicht ganz mit der Wertentwicklung des Basiswerts mit.

Der Bonus-Index und der Euro Stoxx 50 haben einen recht ähnlichen Kursverlauf. Im Wesentlichen entwickelten sich beide parallel. Der Bonus-Index konnte fallende Märkte jedoch etwas besser abfangen. So ging der Bonus-Index beispielsweise im September 2021 nur um 2,38 Prozent zurück, während der Euro Stoxx 50 3,53 Prozent verlor. Langfristig funktioniert die Strategie gut: Seit Auflage im Jahr 2006 erzielt der Bonus-Index ein Plus von 2,89 Prozent jährlich. Zum Vergleich: Der Euro Stoxx 50 kommt im gleichen Zeitraum auf eine Jahresrendite von 0,74 Prozent. Die Volatilität des Bonus-Index ist über den kompletten Zeitraum betrachtet etwas geringer, bewegt sich aber auf ähnlichem Niveau.