ETF Sparplan Vergleich: Die besten Depots für ETF-Sparer

ETF-Gebühren: Kalkulieren Sie Sonderzahlungen ein

Viele Sparer legen Wert darauf, Sonderzahlungen zu leisten. Mit einem ETF-Depot ist das kein Problem. Sonderzahlungen können sich auf Dauer richtig bezahlt machen. Wer beispiels­weise Jahr für Jahr 1.000 Euro Weihnachtsgeld abzweigt und in seinen ETF investiert, kann seinen Kapitalstock deutlich erhöhen.



Ein Beispiel: Leon Berger ist 25 Jahre alt und investiert Monat für Monat 50 Euro in einen kostenlosen DAX-ETF. Sein ETF legt im Schnitt um 7,3 Prozent pro Jahr zu. Nach 20 Jahren stehen ihm 27.180 Euro, nach 30 Jahren bereits 65.130 Euro zur Verfügung.



Auch seine Freundin Theresa richtet einen Sparplan auf den DAX ein. Allerdings leistet sie jährliche Sonderzahlungen von 1.000 Euro. Der Vergleich zeigt: Nach 20 Jahren stehen Theresa rund 71.250 Euro, nach 30 Jahren sogar 170.700 Euro zur Verfügung. Also weit mehr als doppelt so viel als ihrem Freund.



In unserem ETF-Sparplan-Vergleich haben wir daher auch Gebühren für Einmalzahlungen für eine 1.000 Euro-Order berücksichtigt. Die Postbank ist hier am gefräßigsten und verschlingt satte 19,95 Euro an Gebühren. Alle anderen ETF-Broker sind hier deutlich genügsamer. Auf Schonkost stehen offensichtlich die Festpreis-Broker finanzen.net Brokerage und flatex, bei denen lediglich Order­provisionen von 5,00 Euro bzw. 5,90 Euro berechnet werden.