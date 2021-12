Diamanten kaufen – so können Sie in Edelsteine investieren

Diamanten kaufen – so können Sie in Diamanten investieren

Der Diamant ist eine Modifikation des Kohlenstoffs und gilt als härtester natürlicher Stoff. Entstanden ist er bereits vor über zwei Milliarden Jahren. Der Diamant ist selten und zählt deshalb zu den wertvollsten und begehrtesten Edelsteinen der Welt. In komplett reinem Zustand ist er farblos, durch Verunreinigungen wird er allerdings in vielen Fällen eingefärbt.

Der Diamant fasziniert die Menschheit. In Indien glaubte man beispielsweise, dass er magische Kräfte verlieh, während die Griechen die Edelsteine für Tränen der Götter hielten. Im antiken Rom war man der Meinung, dass Diamanten Splitter von gefallenen Sternen seien. Heutzutage wird er in den meisten Fällen in der Schmuckbranche eingesetzt. Auch in der Industrie findet er durch seine hohe Wärmeleitfähigkeit und seine Härte unter anderem Anwendung als Schneidstoff.

Anleger investieren rein physisch in Diamanten. Das heißt, wenn Sie einen Diamanten kaufen, erwerben Sie ihn auch körperlich. Der Rohstoff bietet Ihnen einige Vorteile. Diamanten sind beispielsweise der mobilste Sachwert und bilden den größten Wert auf dem kleinsten Raum. Ein Vergleich zeigt: Ein Diamant von vier Karat und einem Gewicht von 0,8 Gramm hat einen Wert von ca. 400.000 Euro. Den gleichen Wert hat auch ein Goldbarren mit 12,5 Kilogramm. Diamanten bieten Investoren außerdem Wertstabilität. In den vergangenen 25 Jahren haben Diamanten nie an Wert eingebüßt.