Dienstunfähigkeitsversicherung für Beamte: Absicherung bei Berufsunfähigkeit

Dienstunfähigkeitsversicherung: Die Dienstunfähigkeitsklausel

Sie sind nicht automatisch berufsunfähig, wenn Sie von Ihrem Dienstherren als dienstunfähig eingestuft werden. In den meisten Versicherungsverträgen ist die Berufsunfähigkeit so geregelt, dass Sie mindestens 50 Prozent Ihrer Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Für die Dienstunfähigkeit gibt es eine solche Grenze nicht. Als Beamter können Sie theoretisch auch bei 80 Prozent Leistungsfähigkeit in den Ruhestand versetzt oder entlassen werden, sofern nicht abzusehen ist, ob Ihre Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt werden kann.

Aus diesem Grund erhalten Beamte im Fall von Dienstunfähigkeit nicht automatisch Geld aus ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Dienstunfähigkeitsklausel, auch Beamtenklausel genannt, kann hier Abhilfe schaffen.

Die Klausel gibt es in verschiedenen Varianten. Den besten Versicherungsschutz gewährt Ihnen eine Dienstunfähigkeitsklausel, die Entlassung und Versetzung in den Ruhestand abdeckt. Damit sind auch Beamtenanwärter und Beamte auf Probe oder Widerruf abgesichert. Ein weiterer zentraler Punkt ist, dass die Versicherung sich der Einschätzung des Dienstherren anschließen sollte und die Dienstunfähigkeit nicht nochmals selbst prüfen. Die Versetzung in den Ruhestand oder die Entlassung aus medizinischen Gründen sollte dem Versicherer ausreichen, um die Leistungen zu genehmigen. Versicherte haben dabei den Vorteil, dass sie leichter an ihr Geld kommen und die Dienstunfähigkeit nicht noch einmal aufwendig nachweisen müssen.

Vorsicht: Vor Abschluss der DU-Versicherung sollten Sie unbedingt darauf achten, dass die Beamtenklausel im Vertrag hinterlegt ist. Sie sollten auch einen Blick auf die Art der Formulierung werfen. Häufig machen Versicherer von „unechten Klauseln“ gebraucht. Das hat zur Folge, dass der amtliche Nachweis der Dienstunfähigkeit für den Versicherer zur Leistung nicht zwangsweise ausreicht. Er behält sich damit das Recht, eine medizinische Nachprüfung zu veranlassen, die dann über die Leistungspflicht entscheidet. Für Betroffene kann das zu finanziellen Verlusten führen.

Tipp: Zusätzliche Absicherung bietet Ihnen die Police, wenn Sie außerdem Leistungen bei Teil-Dienstunfähigkeit vorsieht.

Eine Dienstunfähigkeitsklausel ist immer ein Vertragsbestandteil der Berufsunfähigkeitsversicherung. Eine separate Dienstunfähigkeitsversicherung gibt es nicht. Die Klausel gilt damit in der Regel ergänzend zu den anderen Bedingungen der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt: Erfüllen Sie die Voraussetzung der Berufsunfähigkeitsversicherung, ohne dass der Amtsarzt Sie als dienstunfähig einstuft, erhalten Sie trotzdem Geld von der Versicherung.