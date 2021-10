Elternunterhalt: Dieser Versorgungsausgleich steht Eltern zu und so hoch ist das Schonvermögen der Kinder

Ab wann sind Unterhaltszahlungen verpflichtend?

Das Bürgerliche Gesetzbuch besagt, dass Kinder zur Unterhaltszahlung verpflichtet sind, wenn ihre Eltern nicht selbst in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Bis Ende 2019 mussten Alleinstehe ihren Eltern Unterhalt bezahlen, wenn sie monatlich mehr als 1.800 Euro verdient haben. Bei Verheirateten lag der Betrag bei 3.240 Euro. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz wurde der Unterhalt für Verwandte neu geregelt. Angehörige wurden damit, wie der Name schon sagt, entlastet. Verwandte ersten Grades müssen erst bei einem Bruttoeinkommen von 100.000 Euro jährlich für Unterhaltskosten ihrer Familienmitglieder aufkommen, wenn deren eigenes Vermögen nicht ausreicht. Diese Regelung fällt in das Familienrecht.