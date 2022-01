Kindergeld: So hoch ist es und diese Rechte haben Sie bei Kinderzuschlag und Notfall-KiZ!

Erhalte ich Kindergeld, wenn ich im Ausland lebe?

Deutsche Staatsbürger, die im Ausland leben, erhalten ebenfalls Kindergeld. Voraussetzungen ist, dass sie in Liechtenstein, Island, Norwegen, der Europäischen Union oder in der Schweiz leben. Weiterhin müssen Sie in Deutschland voll steuerpflichtig sein oder entsprechend behandelt werden, also sämtliche Einkünfte versteuern. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie in Deutschland nur beschränkt steuerpflichtig aber voll sozialversicherungspflichtig angestellt sind. Auch bei gewissen ausländischen Staatsangehörigkeiten ist der Anspruch auf Kindergeld möglich. Auch hierfür müssen Sie in Deutschland sozialversicherungsbeschäftigt sein oder Arbeitslosengeld, beziehungsweise Krankengeld beziehen. Weiterhin müssen Sie eine gültige Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis besitzen, mit der Sie in Deutschland arbeiten dürfen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie zu den unanfechtbar anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten gehören.