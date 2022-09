FinTech-Aktien 2021: So investieren Sie erfolgreich in innovative Finanztechnologien

Mit FinTech ETFs vom Megatrend profitieren

Börsengehandelte Indexfonds, welche die Entwicklung der gesamten Branche abbilden, bieten Anlegern die Möglichkeit, vergleichsweise risikoarm sowie günstig in FinTech zu investieren. Da der Markt noch relativ jung ist, gibt es bisher erst einen FinTech-ETF, der für Anleger in Deutschland zugänglich ist: den Invesco KBW Nasdaq Fintech UCITS ETF (ISIN IE00BYMS5W68/WKN A2DHWJ). Dieser umfasst knapp 50 Unternehmen, welche in den USA an der NASDAQ und der New York Stock Exchange gelistet sind. Zwar ist der Markt durch den hohen Anteil an Start-ups recht volatil, doch lag die Perfomance im vergangenen Jahr bei über plus 40 Prozent. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einerseits Branchenriesen wie PayPal, Microsoft oder Mastercard im Fondsportfolio stehen. Andererseits kommt es immer häufiger vor, dass Aktien beliebter Start-Ups schnell hohe Kurse verzeichnen. Die Unternehmen im FinTech ETF sind ungefähr gleichgewichtet und jedes Quartal wird der KWV NASDAQ Financial Technology Index, welchen der ETF abbildet, angepasst.