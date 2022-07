Freestoxx Erfahrungen: Der Broker für US-Aktien im Test

So funktionieren die Ein- und Auszahlungen bei Freestoxx

Damit Sie über Freestoxx* am US-Markt teilhaben können, benötigen Sie ein entsprechendes Verrechnungskonto in US-Dollar. Keine Sorge, Freestoxx erledigt das für Sie bei der BMO Harris Bank. Sie können jedoch nicht auf dieses Konto direkt einzahlen, sondern tun dies über eine europäische Partnerbank von WH SelfInvest in Euro oder USD. Wenn Sie die Buchung direkt in USD vornehmen, sparen Sie sich die Konvertierungsgebühren. Das Konto bei der BMO Harris Bank dient lediglich zur Verrechnung Ihrer Trades, Dividenden und Gebühren mit Freestoxx, es nimmt nicht am Zahlungsverkehr teil und Sie können auch keine Überweisungen an andere US-Konten senden oder empfangen. Übrigens profitiert Ihr Vermögen auf dem US-Dollar-Verrechnungskonto von der US-amerikanischen Einlagensicherung von 250.000 US-Dollar pro Kunde! Die Einzahlungen sind kostenfrei, bei Auszahlungen wird jedoch eine Gebühr von 50 US-Dollar fällig.