Immobilienfinanzierung: Ob Hausbau oder Wohnungskauf – so finanzieren Sie Ihr Eigenheim

Sparbriefe für das Bauvorhaben nutzen

Bevor Sie, zum Beispiel für Ihr Haus, einen Kredit aufnehmen, sollten Sie als Immobilienkäufer prüfen, ob und wie Sie bereits vorhandene Verträge am besten nutzen können, die Sie nicht sofort flüssig machen können oder wollen. Sparbriefe zum Beispiel sind in der Regel nicht vor Laufzeitende kündbar. Allerdings können Sie ohne Probleme einen Immobilienkredit auf die Fälligkeit der Papiere abstimmen. Als Kreditnehmer können Sie zum Beispiel mit der Bank vereinbaren, dass Sie das Geld aus dem Sparbrief für eine Teiltilgung einsetzen. Meistens ist es sogar noch besser, wenn Sie ein tilgungsfreies Extradarlehen aufnehmen, dass Sie dann am Ende der Laufzeit mit einem Sparbrief ablösen können. In dem Fall, dass Sie das Teildarlehen mit einer relativ kurzen Laufzeit aufnehmen können, ist der Zinssatz in der Regel besonders niedrig.