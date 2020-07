Investui Erfahrungen: Die Marke von WH SelfInvest im Test

So funktioniert Investui

Investui verfolgt vier verschiedene Strategien. Jede davon ist im Detail beschrieben. Man kann sich auf der Website genauer über sie informieren und wenn der Wunsch besteht, auch auf anderen Plattformen handeln. Die Performance dieser Strategien ist jeweils in einem Backtest von mehr als zehn Jahren ausgewiesen. Jede davon basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen mit vielen Studien, die teilweise mehr als 100 Jahre zurückgehen. Alle offenen Positionen werden auf der Website mit dem real-time Gewinn und Verlust angezeigt. Außerdem bietet Investui einmal im Monat ein Webinar an mit Ergebnissen, Erklärungen und der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein Experte ist dabei immer live online.

Investui betont, dass sie auf maximale Einfachheit und Transparenz bei guten Ergebnissen wert legen. Der Kunde erhält bei jeder von ihm ausgewählten Strategie eine E-Mail mit einem Alarm, der ihm anzeigt, dass es jetzt eine Gelegenheit gibt. Er muss dann nur die Positionsgröße in der E-Mail anklicken, damit die Position geöffnet und später automatisch wieder geschlossen wird. Dabei ist weder eine Trading-Plattform, Einloggen noch eine TAN nötig. „Tatsächlich wurde der Prozess soweit vereinfacht, dass ein einfacher Klick in einer E-Mail genügt“, sagte auch Dominic Schorle, Head of Brokerage Desk bei WH SelfInvest, in einem Interview mit dem Wirtschaftskurier.