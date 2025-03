Kinderkonto eröffnen: Die besten Angebote für junge Sparer

Wie bei jeder Bankkarte kann es passieren, dass das Kind die Karte verliert oder sie versehentlich beschädigt. In diesem Fall ist schnelles Handeln gefragt. Die meisten Banken bieten eine Sperrmöglichkeit direkt in der App an, alternativ kann die Karte über den zentralen Sperr-Notruf 116 116 gesperrt werden.

Falls das Kind Probleme mit der Banking-App hat, sollte es wissen, dass es sich immer an die Eltern oder direkt an den Bankensupport wenden kann. Gerade bei Direktbanken gibt es oft keinen telefonischen Kundenservice, sondern nur einen Chat oder eine E-Mail-Hotline, was in Stresssituationen kompliziert sein kann.