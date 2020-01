Bausparvertrag Vergleich: Die besten Bausparverträge und wann sich Bausparen lohnt

So haben wir die besten Bausparverträge getestet

Die verschiedenen Bausparkassen bieten Ihren Kunden unterschiedliche Rahmen­be­dingungen zum Bausparen an, was einen Bausparvertrag-Vergleich nicht einfach macht. Ebenso bieten sich für unter­schied­liche Spar­ziele andere Tarife an.

Ein direkter An­bieter­ver­gleich gestaltet sich am sinn­voll­sten, wenn Sie konkrete Vor­stel­lungen von Ihrem Spar­ziel haben. Vor diesem Hinter­grund haben wir die vier be­kann­ten Bau­sparkassen LBS, Schwäbisch Hall, Wüstenrot und Alte Leipziger im Hinblick auf ein Bau­ziel, ein Spar­ziel und auf An­gebote für junge Sparer ver­glichen. Da die LBS sich in ver­schie­dene Geschäfts­gebiete unter­teilt, in denen unter­schied­liche Bauspar-Kondi­tionen ange­boten wer­den, haben wir uns hier aus­schließ­lich auf die LBS Südwest beschränkt. Auch bei anderen Bau­spar­kassen finden Sie attraktive Angebote, wir haben allerdings nur die Bau­spar­kassen in den Test aufgenommen, die in beiden Test­kategorien ein sehr gutes Angebot führen.

Ausschlag­gebend für ein gutes Testergebnis in unserem Bau­spar­vertrag Vergleich waren im Vergleich hohe Guthabenzinsen und niedrige garantierte Dar­lehens­zinsen. Wichtig waren für unseren Test auch die Kosten sowie die Tran­sparenz der Angebote im Internet. Letztlich haben wir auch die genauen Voraussetzungen für die Zuteilung betrachtet, um zu unserem Test­ergeb­nis zu kommen.

Nicht be­rück­sichtigt haben wir in unserem Vergleich konkrete Riester-Bau­spar­verträge. Wenn Sie nach ge­eig­neten Riester-Spar­pro­dukten suchen, finden Sie im Ratgeber Riester-Rente ver­schie­dene Mög­lich­keiten – die meisten Bau­spar­kassen bieten gesonderte Tarife für Riester-Bau­spar­ver­träge an.

Tipp: Achten auch Sie bei der Suche nach einem passenden Bau­spar­vertrag auf die von uns hervor­geho­benen Rahmen­bedingungen. Überlegen Sie sich vor Abschluss eines Bau­spar­vertrags genau, was das Ziel Ihrer Spar­maß­nahme ist und ver­glei­chen Sie rendite­starke Alter­nativen.