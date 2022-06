Krypto shorten – auf fallende Kurse setzen bei Bitcoin, Ethereum & Co.

So geht Krypto shorten mit CFD

Bei Anbietern wie Plus5005 können Sie Bitcoin sowie andere Kryptowährungen über sogenannte CFDs shorten. CFD steht für Contract for Difference oder einfach Differenzkontrakt im Deutschen. Hierbei nimmt ein Anleger beziehungsweise Käufer eine Kauf- oder Verkaufsposition zu einem bestimmten (virtuellen) Handelsobjekt ein. Das kann eben auch ein Bitcoin oder andere Kryptowährung sein, die Sie aber nicht physisch hinterlegen. Zum Shorten gehen Sie in die Verkaufsposition. Von einem zu Beginn des Kontraktes festgelegten Kursstand aus profitieren Sie nun von einem fallenden Wert des Kryptos, denn die Differenz zum Basiswert muss Ihnen der Anbieter auszahlen. Außerdem bekommen Sie in der Regel für das Halten eines Verkaufs-CFDs Zinsen. Es gibt hier auch keine normierten Laufzeiten wie bei Futures, Sie können also CFDs jederzeit wieder verkaufen und so lange halten, wie Sie wollen.