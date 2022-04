Kryptowährungen Broker Vergleich – die besten Broker im Test

Krypto-Broker-Vergleich - das Wichtigste in Kürze

Achten Sie bei der Wahl des für Sie besten Kryptobrokers besonders auf geringe Spreads, also auf eine kleine Differenz zwischen An- und Verkaufskurs! Je kleiner diese Spanne, desto schneller kann Ihre Position in die Gewinnzone laufen.

Bei CFD-Brokern wie Plus500 können Sie nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse setzen. Dadurch lassen sich auch temporäre Up- und Downswings effektiv handeln. Zudem können Sie Kursbewegungen hebeln, beispiels­weise also mit Faktor 2 an steigenden oder fallenden Bitcoin-Notierungen partizi­pieren.