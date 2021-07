KuCoin Erfahrungen: Die chinesische Crypto-Exchange unter der Lupe

KuCoin Testbericht

Auf der Exchangeplattform KuCoin können Kunden anonym und ohne Bankkonto Kryptowährung handeln. Das Angebot von KuCoin umfasst mehr als 300 Währungspaare und 32 Währungen, wie zum Beispiel Ethereum.

Die Kontoeröffnung und -führung ist kostenlos. Kosten fallen bei Transaktionen an. Die Handelsgebühr beträgt 0,1 Prozent. Bei Abhebungen oder Auszahlungen in ein anderes Wallet fallen ebenfalls Gebühren an. Einzahlungen sind ausschließlich über ein Wallet möglich – lesen Sie dazu auch unsere Ratgeber Ledger Nano S Wallet und MetaMask Wallet Test.

Für die Kontoeröffnung, das zeigt unser ausführlicher KuCoin-Test, benötigen Kunden nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Das Konto muss mit einem Link aktiviert werden. Die komplette KuCoin Website ist durch eine SSL-Verschlüsselung gesichert. Außerdem ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung Pflicht für jedes Konto. Eine Regulierung von Kryptowährungen gibt es bisher seitens europäischer Regulierungsbehörden nicht. Der Kundensupport ist an sieben Tagen 24h täglich per Chat oder per Mitteilung erreichbar.