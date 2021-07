Lithium kaufen: Wie Anleger in Lithium investieren und auf die Zukunft wetten

Mit CFDs in Lithium investieren

Risikobereite Anleger können auch mit einem CFD Lithium-Aktien handeln. Dabei spekulieren sie darauf, einen Gewinn aus der Differenz zwischen Einstiegs- und Ausstiegspreis zu erzielen. CFDs zählen zu den Finanzderivaten, die ihren Wert von einem Basiswert ableiten. Sie kaufen mit einem CFD also keine Lithium-Aktie per se, sondern investieren in die Preisentwicklung eines Basiswerts. Sie sind so außerdem in der Lage, nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse zu setzen. Sie können außerdem Ihr Investment hebeln und bei einem gleichbleibenden Kapitaleinsatz ein Vielfaches an Kapital bewegen – mehr dazu erfahren Sie in unserem Ratgeber CFD-Handel.

Tipp: In unserem CFD-Broker-Vergleich haben wir verschiedene Anbieter unter die Lupe genommen.