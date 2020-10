Mieterhöhung: Wann ist sie zulässig und wie viel ist erlaubt?

Was ist die ortsübliche Miete?

Bei einer Mieterhöhung gemäß § 558 BGB spielt die ortsübliche Vergleichsmiete eine wesentliche Rolle. Bis zu ihrem Niveau dürfen Vermieter eine Mieterhöhung verlangen, wenn dabei die Kappungsgrenze nicht verletzt wird

Die Mietpreisbremse schreibt zudem vor, dass Neuvermietungen maximal zu Mieten zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete zulässig sind. Wie bestimmt sich diese ortsübliche Vergleichsmiete?

In der Praxis dienen vor allem in größeren Städten qualifizierte Mietspiegel zur Bestimmung der Vergleichsmiete. Was ein qualifizierter Mietspiegel ist, legt § 558 d fest.

Demnach handelt sich bei einem qualifizierten Mietspiegel um einen Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wird. Der qualifizierte Mietspiegel muss zudem entweder von der Gemeinde oder von Interessenvertretern von Vermietern und Mietern anerkannt worden sein. Er bietet Mietern und Vermietern Rechtssicherheit. § 558 d Abs. 3 regelt, dass bei Vorliegen eines solchen Mietspiegels die darin ermittelten Miethöhen als ortsübliche Vergleichsmiete vermutet werden.

Tipp: Qualifizierte Mietspiegel müssen im Abstand von zwei Jahren an die Marktentwicklung angepasst werden. Dies ist zum Beispiel mit einer Stichprobe möglich. Alle vier Jahre muss der qualifizierte Mietspiegel neu erstellt werden. Wie Sie die Vergleichsmiete in Ihrem Fall bestimmen, lesen Sie weiter unten in unserem Ratgeber.