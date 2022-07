Neobroker-Vergleich – die besten Neobroker und Smartphonebroker im Test

Online-, Neo- oder Smartphonebroker: Die Unterschiede

Um an der Börse handeln zu können, benötigen sie einen Broker sowie ein Wertpapierdepot. Doch die Auswahl ist riesig. Welcher ist also der beste Broker? Und auf welche Unterschiede sollten Sie achten? Während jeder Neobroker auch zugleich ein Online-Broker ist, ist nicht jeder Online-Broker auch ein Neo- oder Smartphonebroker.

Im Grunde lassen sich die Anbieter in einem wesentlichen Aspekt von Online-Brokern unterscheiden: Sie bieten ihre Dienste mit einer neuen, fokussierten Herangehensweise an – und sind dabei vergleichsweise günstig. Herkömmliche Online-Broker bieten Anlegern eine möglichst breite Palette an Dienstleistungen und Tradingmöglichkeiten. Im Gegensatz dazu setzen Neo- und Smartphonebroker auf einen dedizierten Bereich des Tradings, wie neue Handelssegmente oder Kryptowährungen. In diesem sind sie meist besonders gut.

Hinweis: Smartphone-Broker haben sich, wie der Name schon sagt, auf Mobile first und Mobile only Anwendungen spezialisiert.