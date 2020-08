OSKAR Erfahrungen: Der intelligente ETF-Sparplan im Test

Anlagestrategien von OSKAR unter der Lupe

Grundsätzlich können Sie als Anleger zwischen fünf Anlagemodellen wählen. Basierend auf Ihren finanziellen Voraussetzungen und individuellen Präferenzen schlägt OSKAR Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie vor.

Die fünf Anlagestrategien heißen Oskar 50, Oskar 60, Oskar 70, Oskar 80 und Oskar 90, wobei die Zahl im Strategienamen der jeweiligen Aktienquote in Prozent entspricht.

Wichtig: Egal, welche Strategie zu Ihrer individuellen Situation am besten passt, alle OSKAR-Portfolios sind breit diversifiziert und global investiert. In der Regel besteht eine Strategie aus nicht mehr als 10 börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Die ETFs werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls gegen günstigere ETFs ausgetauscht. In Ihrem OSKAR-Kundenkonto sehen Sie jederzeit, in welche Fonds Ihr Geld angelegt ist.