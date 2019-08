Bei Flugverspätung Entschädigung schnell erhalten – so geht’s!

Flugentschädigung – das sollten Sie beachten

Hat Ihr Flug Verspätung und Sie stehen gestresst am Flughafen, rücken rationale Ent­schei­dungen oftmals in den Hinter­grund. Dabei ergeben sich gerade in einer solchen Situ­ation einige Frage­stellungen: Wann kommen Sie am Urlaubs­ort an? Wie halten Sie in der Wartezeit Ihre Kinder bei Laune? Was machen Sie mit Ihrem vorab gebuch­ten Miet­wagen? Wie regeln Sie das verspätete Check-in im Hotel? Hinzu kommt, dass oftmals mehrere Flüge gleich­zeitig Ver­spätung haben und sich an den Serviceschaltern zusehends längere Warte­schlangen bilden – der Stresspegel steigt.

Die erste Regel lautet deshalb: Ruhe bewahren. Wenden Sie sich – trotz langer Warte­zeiten – auf alle Fälle an einen Servicemitarbeiter Ihrer Airline und holen sich Infor­ma­tionen zur Sach­lage ein. Lassen Sie sich ge­gebenen­falls die neue Abflug­zeit Ihres Ferien­fliegers geben.

Lassen Sie sich die Flug­ver­spätung und den Grund dafür schriftlich vom Airline-Mitarbeiter bestätigen. So haben Sie im Nach­hinein ein Dokument, falls die Flug­gesell­schaft sich einer Entschädigungszahlung verweigert.

Kontaktieren Sie bei einer Pauschal­reise zusätzlich den Reise­veranstalter.

Dokumentieren Sie auch für sich die Flug­verspätung, um später aus­reichend Argu­mente für eine mögliche Ent­schädigungs­zahlung zu haben. Fertigen Sie im Optimalfall ein Minutenprotokoll an, notieren Sie also beispiels­weise, wann Sie das Flug­zeug betreten haben und wann Sie es wieder verlassen konnten.

Extra-Tipp: Sprechen Sie mit anderen Betroffenen, die wegen der Flug­ver­spätung Ent­schä­digung verlangen wollen und tauschen Sie gegebenenfalls Kontaktdaten aus. Im Prozess der Entschädigungsforderung kann ein Austausch mit Mit­leiden­den helfen, alle Möglich­keiten aus­zu­schöpfen.